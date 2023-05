Cala la produzione dell' industria | - 0 | 6% a marzo

Marzo vede la terza flessione consecutiva dellaindustriale, con una riduzione dello 0,6% dell'indice destagionalizzato rispetto a febbraio, nei dati Istat. Rispetto all'anno precedente c'è un calo dello 3,2% e anche il primo trimestre ......il livello delladiminuisce dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali (+0,7%); mentreper ...ancora laindustriale in Italia. A marzo si stima che l'indice destagionalizzato dellaindustriale diminuisca dello 0,6% rispetto a febbraio. Corretto per gli effetti di ...

Industria, a marzo la produzione cala del 3,2% Il Sole 24 ORE

Secondo i dati Istat, la produzione industriale in Italia cala a marzo per il terzo mese consecutivo. La riduzione dell'indice destagionalizzato è dello 0,6% rispetto a febbraio e del 3,2% rispetto al ...Marzo vede la terza flessione consecutiva della produzione industriale. Rispetto all'anno precedente c'è un calo dello 3,2% e anche il primo trimestre risulta "in lieve calo", dello 0,1%, rispetto ai ...