“Burrasca in arrivo” Scatta l’allerta rossa sulla regione La protezione civile avverte | “Non uscite da casa”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Maltempo sull’Italia, con un treno di cicloni a maggio, almeno fino al 18, come non si vedeva da molti anni. Come spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it il primo maggio è arrivato il primo ciclone con piogge torrenziali associate all’alluvione in Emilia Romagna tra il 2 e il 3 in cui ci sono stati danni, disagi e morti. Da quei giorni, il tempo non è mai migliorato in modo deciso, salvo durante lo scorso weekend che è stato soleggiato e caldo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che, ad eccezione dello scorso weekend estivo, all’orizzonte maggio 2023 resterà capriccioso, instabile e decisamente perturbato. Le previsioni meteo al momento indicano almeno fino al 20 maggio una situazione quasi autunnale al Centro-Nord mentre al Sud potremmo avere anche fasi soleggiate e localmente calde. Un nuovo ciclone, nelle prossime ore, porterà maltempo al ...