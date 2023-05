Bucchi | Questo scudetto del Napoli è di tutti | da De Laurentiis ai tifosi | su Accardi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A Radio Kiss Kissdurante Radio Goal, è intervenuto Cristian, ex calciatore del, attualmente allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni: “delè bellissimo, gli altri scudetti li ho visti da spettatore e li ho percepiti come i trionfi di Maradona.invece è lodi, di Deche ha preso la squadra dal fallimento. E’ il successo deiche sono stati a Gela e Manfredonia, dei calciatori che hanno contribuito alla rinascita della squadra. Io ho avuto la fortuna di indossare quella maglia ed oggi sono davvero contento, il marchio credo che l’abbiano messo Giuntoli e Spalletti.? Io fui esonerato ad ...

Cristian Bucchi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Questo scudetto del Napoli è bellissimo, gli altri scudetti li ho visti da spettatore..."