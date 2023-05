Brescia | Conte e Speranza al Tribunale ministri | ' Fatto tutto il possibile'

E' cambiato il teatro della inchiesta sul Covid, da Bergamo si è spostato a. Il primo a essere sentito è Giuseppedifeso dall' avvocata Caterina Malavenda. L'interrogatorio dura un'...e Speranza figurano tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo per la mancata istituzione di una zona rossa per isolare i comuni di Nembro e Alzano Lombardo e per la mancata ...Leggi Anche Dalla procura dial Tribunale di ministri atti relativi aSperanza per approfondimenti istruttori Entrambi si sono difesi nel merito rispondendo a tutte le domande del ...

Covid, Conte e Speranza interrogati a Brescia: “Crisanti ha indotto in errore i magistrati” Il Fatto Quotidiano

I giudici hanno 90 giorni di tempo per archiviare o inviare gli atti a Roma per la richiesta di autorizzazione a procedere ...Hanno ricostruito, spiegato, risposto alle domande sulle scelte fatte durante la prima ondata del Covid, quella che ha messo in ginocchio la Lombardia e soprattutto la Val Seriana. Decisioni per cui o ...