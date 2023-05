Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine travolge Boltaev | supremazia da padrone | semifinale ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023)vola con assoluta autorevolezza verso le semifinali dei2023 di, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il Campione d’Europa e argento iridato in carica ha surclassato il tagiko Davlatcon verdetto unanime (5-0: cinque 30-27) in un quarto di finale a senso unico e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel tabellone della categoria fino a 92 kg. Il nostro peso massimo tornerà in scena tra un paio di giorni per affrontare l’armeno Narek Manasyan, che a sorpresa ha sconfitto il ben più quotato spagnolo Enmanuel Reyes Pla, avversario di tante battaglie diin campo continentale e più volte surclassato (l’ultima nella finale degli Europei 2022). Manasyan fu invece ...