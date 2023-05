Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine passa agevolmente su Boltaev | l’azzurro in semifinale ai Mondiali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’Italia dellaesulta sotto i colpi di Azxizche ha staccato il pass per le semifinali deidel 2023. Il peso massimo azzurro ha travolto nel quarto di finale il tagiko Davlatcon verdetto assoluto (5-0: cinque 30-27) in un quarto di finale a senso unico. Una gara che ha avuto un inizio chiaro e un finale molto bello per tutto il mondo e il movimento dellaitaliana., Campione d’Europa e argento iridato in carica, si è guadagnato ladeie tornerà fra un paio di giorni sul ring affrontare l’armeno Narek Manasyan, che a sorpresa ha sconfitto il ben più quotato spagnolo Enmanuel Reyes Pla, avversario numero uno degli ultimi anni del pugile italiano. SportFace.