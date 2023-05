Borsa | Milano piatta - 0 | 01% con l' Europa | bene Bper e Tim

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ladi( - 0,01%) e ha annullato i guadagni iniziali, in linea con gli altri listini europei, in attesa dell'inflazione americana, questo pomeriggio, prevista ancora in aumento ...

Stabiliti i target intermedi: ricavi 2023 a 7,6 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, - Fincantieri presenta al mercato il piano di indirizzo strategico e i target finanziari del piano industriale, approvato il 15 dicembre scorso e conferma il ritorno all'utile nel 2025. Sono ...Ladiè piatta ( - 0,01%) e ha annullato i guadagni iniziali, in linea con gli altri listini europei, in attesa dell'inflazione americana, questo pomeriggio, prevista ancora in aumento del 5%...... a Roma o, visto che i reati contestati sono quelli di manipolazione di mercato e la Juve è una società quotata a Piazza Affari, sede milanese dellaitaliana. La Procura, al contrario, ...

Borsa: Milano prosegue positiva con le banche, corre Mps Agenzia ANSA

Borsa: Cina debole impone stop, Milano chiude a -0,16% ma Banco Bpm vola coi conti Parigi la peggiore: lusso giu'. Domani inflazione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 mag - Nuovo stop per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...