Borsa | l' Europa parte in leggero rialzo | Francoforte +0 | 11%

Revolut , super app finanziaria con oltre 29 milioni di clienti in tutto il mondo, ha lanciato il trading di ETF frazionati in tutta. A partire da oggi, i clienti Revolut in tutto il Spazio Economico Europeo hanno infatti accesso a più di 100 ETF, con un investimento minimo di solo 1 euro. La nuova offerta di ETF di Revolut ...

Apertura Borse oggi, 10 maggio 2023: Europa cauta in attesa dell'inflazione Usa Borse.it

Giorno della verita' per Enel, attesa reazione Bper a conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - Le Borse europee vanno verso una partenza poco movimentata visto il clima di attesa che ca ...