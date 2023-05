Requisiti per accedere alda Vista Ilè riservato alle famiglie con un reddito Isee non superiore ai 10 mila euro e potrà essere chiesto una sola volta per ciascun ..., dove spenderlo: elenco negozi convenzionati Ilvista si presenta come un importante contributo, del valore di 50 euro , da poter utilizzare per l'acquisto dio lenti a ...vista ; il riferimento è al contributo spettante per l'acquisto dida vista ovvero di lenti a contatto correttive . Ilspetta ai membri di nuclei familiari con un ISEE non ...

Bonus occhiali, al via le domande: tutte le info utili per richiedere il voucher o il rimborso da 50 euro Orizzonte Scuola

In cosa consiste e dove è possibile utilizzare il bonus occhiali Ecco come funziona e i negozi aderenti all'iniziativa.Se hai acquistato occhiali di recente o se dovrai comprarli a breve, sappi che potresti rientrare tra i beneficiari del Bonus occhiali 2023 e richiedere il contributo di 50 euro. Analizziamo i ...