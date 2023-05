Bonelli e la lettera a Elly Schlein | ' Disappunto per la candidata sindaca di Ancona'

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, ha inviato unaalla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando di una questione legata alla mancata ...... per avere il gas', ha concluso. Non smettere di denunciare Un passo, breve, indietro nel ... In unainviata al sit - in di Roma, che si è tenuto in contemporanea con un altro a Milano ...Così inizia unainviata alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dai portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo. "L'impatto di un impianto funiviario di una ...

Lettera di Angelo Bonelli (Ev) a Elly Schlein: «Convinci il Pd di ... Cronache Ancona

Angelo Bonelli: "Questa mattina, ho inviato una lettera alla segretaria del Pd, Elly Schlein, per esprimere il mio disappunto riguardo alla posizione del Pd cittadino e della candidata sindaca di Anco ...Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Il combinato disposto tra autonomia differenziata e presidenzialismo è un qualcosa che disarticola e aumenterà le disuguaglianze sociali nel nostro Paese, tra nord e sud”. L ...