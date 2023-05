Bimba di 6 anni muore soffocata da un boccone. Il pasto si trasforma in tragedia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un normaleche si èto in. Una bambina di 6è morta a Vieste (Foggia) per soffocamento forse dopo aver mangiato undi mozzarella . Un dolore immenso per l'intera ...

Un normale pasto che si è trasformato in tragedia . Una bambina di 6è morta a Vieste (Foggia) per soffocamento forse dopo aver mangiato un boccone di mozzarella . Un dolore immenso per l'intera comunità del rinomato centro balneare pugliese. " Sono profondamente ...Il sindaco: "Profondamente addolorato, esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora" Tragedia a Vieste nel foggiano dove una bambina di seiè morta per soffocamento forse dopo aver mangiato un boccone di mozzarella , come riportano alcuni siti locali. "Sono profondamente addolorato", ha scritto il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti ...Una bambina di seidi Vieste (Foggia) è morta soffocata mentre mangiava una mozzarella. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 9 maggio. A darne notizia sul proprio profilo Facebook il primo ...

Bimba di 4 anni ha crisi respiratoria a scuola: i carabinieri arrivano prima del 118 e la salvano con il massaggio cardiaco Tecnica della Scuola

Carcare. Carcarese e Savona Fbc in campo per Brayan, bimbo di sette anni che da quando ne aveva due combatte con la leucemia. La società biancorossa è venuta a conoscenza della sua storia questo ...(Adnkronos) – Tragedia a Vieste nel foggiano dove una bambina di sei anni è morta per soffocamento forse dopo aver mangiato un boccone di mozzarella, come riportano alcuni siti locali. “Sono profondam ...