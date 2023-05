Biden | il default non è un’opzione possibile

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il presidente americano Joeha affermato che ildegli USA non èha anche detto che sta considerando l’idea di ricorrere al 14° emendamento come opzione per il tetto del debito.: ildegli USA non èIl presidente americano Joeha riferito di aver incontrato

... pochi progressi nelle trattative di martedì, il presidentee i leader del Congresso torneranno a parlarsi venerdì per evitare il primoa stelle e strisce. Il presidente ha detto che ...Undegli Stati Uniti 'non è un'opzione'. A dirlo è Il presidente americano Joedopo un incontro con i leader del Congresso. Democratici e repubblicani non riescono a mettersi d'accordo sull'...Per gli Stati Uniti "ilnon è un'opzione. Sono pronto a rivedere il budget di spesa, dobbiamo trovare un accordo ma senza la minaccia di un", ha detto il presidente Joeal termine dell'incontro sul nodo del debito e sul rischioalla Casa Bianca con il presidente della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. Presenti ...

Il presidente americano Joe Biden ha affermato che il default degli USA non è un’opzione possibile e che sta considerando il 14° emendamento.The government is bumping up against its legal limit for borrowing and will not be able to pay all of its bills as soon as June 1 if Congress doesn’t agree to raise the debt ceiling.