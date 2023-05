... che in alcune giornate prevede fino a tre appuntamenti, incentrati a Ravenna alla... "Quando Scrittura festival è nato non avreipensato che potesse crescere tanto " spiega lo scrittore ...... che in questi anni non hamancato di ricordare alle istituzioni gli impegni presi per la ...8mila firme per chiedere che la cittadella della cultura nella ex Bucciante ospitasse anche la...Dalla sua inaugurazione, il museo nazionale di arte moderna non erastato rinnovato. I lavori ... vasti spazi espositivi e unamolto ampia. Consentiranno di 'sostenerne la sopravvivenza',...

Biblioteca Mai, non solo libri ma una anche una mostra su Calvino L'Eco di Bergamo

L’ANNIVERSARIO. Un’iniziativa per celebrare i cento anni della nascita dello scrittore, incorso fino al 25 giugno. La registrazione al sito de L'Eco di Bergamo è totalmente gratuita, ti permette di ac ...Curata da Gabriele Dotto e Roger Parker, è stata pubblicata nel 2021 da Ricordi in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti ...