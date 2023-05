Bentley Edition 12 | per Continental | Flying Spur e Bentayga

Le celebrazioni del 'lungo addio' al motore W12 diproseguono con una serie esclusiva, la12 , dedicata a un poker speciale: le Continental GT e GTC , Flying Spur e Bentayga .12, uu tributo e un regalo Per ogni modello ...Laprosegue con le iniziative legate alla fine della carriera della motorizzazione W12 e presenta la serie limitata12 delle Continental GT e GTC , della Flying Spur e della Bentayga . ...Speed12 - La produzione dell'iconico motore W12 diterminerà nell'aprile 2024. Il marchio britannico vuole salutare questo storico propulsore con un'edizione speciale e ...

Celebra la fine carriera del mitico motore W12: solo 120 esemplare per ogni modello con un gadget particolare per ognuno ...Bentley special editions of Bentayga, Flying Spur, Continental GT and GTC commemorate W12 engine with unique trim and badges ...