(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Il gip di Benevento ha depositato ieri il decreto di archiviazione con riferimento alla posizione di Clemente Mastella, sindaco del capoluogo sannita, indagato per peculato in merito al presunto utilizzo improprio dell'applicazione 'Sindaci in contatto 2.0'. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Benevento. "Ancora una volta è stato respinto ai mittenti l'odio che in modo ostinato cercano di riservarmi, intasando il Tribunale con denunce infondate", dichiara Mastella con riferimento a diversi esposti-denuncia presentati e a seguito dei quali sono scattate le indagini. "Proseguirò nell'opera amministrativa, pienamente rispettosa della legalità, che solo evidenti benefici sta portando e continuerà a portare alla città di Benevento".

Benevento, gip archivia ipotesi peculato per sindaco Mastella Adnkronos

