Bellaria Igea Marina | torna il drive - in nautico Un mare di cinema

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Così aprende il via l'estate 2023 con il programma di iniziative intitolato 'Energy Bim' . L'iniziativa 'Undi' è curata e organizzata da Fondazione Verdeblu in ...

L'uomo si era allontanato dalla casa per anziani, "La Marina"diMarina. Il 93enne era malato di Alzheimer e nonostante gli sforzi del personale della casa di riposo e dei Carabinieri ...L'uomo, dopo giorni di ricerche da parte dei carabinieri diMarina, fu ritrovato privo di vita all'interno di un camping, chiuso nel periodo invernale, non lontano dalla struttura (vedi ...

Trovato morto di freddo: fuggì dalla casa di riposo. Indagati i gestori, rischiano il processo Amministratrice e proprietario della residenza di Bellaria ...“Un Mare di Cinema”, l’unico drive-in nautico che si conosca fino a questo momento, torna a Bellaria Igea Marina sabato 13 maggio per la sua attesissima seconda edizione. Per vedere un bel film non oc ...