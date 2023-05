Bella Ramsey nel nuovo spot di Gran Turismo 7 per Playstation VR2

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'interprete di Ellie nella serie The Last of Us ha rinnovato la collaborazione concomparendo nelha diffuso untelevisivo dedicato alla nuova tecnologia VR2 e che vede protagonista, intenta a provare il visore con7. L'interprete di Ellie in The Last of Us abbandona le atmosfere post-apocalittiche dello show per calarsi in un contesto decisamente più allegro e spensierato. L'attrice, infatti, si ritrova a far pratica con la tecnologia di realtà virtuale in modo da poter passare l'esame per la patente che affronterà di lì a poco. Nel provare7, sceglie persino una Fiat 500, tra i modelli più venduti e ...

Gran Turismo 7: Bella Ramsey protagonista del nuovo spot di PlayStation VR2 Gametimers

