Belen di nuovo bersagliata dalle critiche | ma sui social cresce il dibattito | è giusto dare risalto alle cattiverie degli haters?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023)Rodriguez è dipresa di mira dagliper i presunti ritocchi estetici contro i segni del tempo che passa. Purtoppo, è solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di body-shaming, age-shaming e sarcasmo infelice. Qualcuno si chiede se la soluzione non sia ignorarli definitivamente. Stop cyberbullismo: il decalogo per prevenirlo guarda le fotoRodriguez criticata perché sta invecchiando In questi giorni suisi riaccende ilsui body shamers e la ricerca della ...