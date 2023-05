Bcp | approvato il Bilancio 2022 nel segno della sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo tre anni di assemblee a porte chiuse, domenica 7 maggio 2023, si è svolta, regolarmente in presenza, l’Assemblea Ordinaria dei SociBanca di Credito Popolare, presso l’Hotel Poseidon, in Torre del Greco. L’Assemblea haa larga maggioranza ildell’esercizioche chiude con un utile netto di € 5,3 milioni e indici di solidità patrimoniale, CET 1 e TCR Phased-in al 15,56% (15,27% Fully Loaded), ampiamente superiori al requisito regolamentare “SREP” del 13,65%, fissato dalla Banca d’Italia. L’Assemblea ha, altresì: –la proposta di distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,25 per ciascuna azione in circolazione, – fissato – per l’esercizio– in € 16,20 il prezzo dell’azione determinato per la finalità di rimborso ...