Bayern Monaco | Kahn | «150 milioni per Osimhen? Un grosso rischio»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le parole disull’interesse delper: «Il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un» Intervistato dalla Bild, Oliverha parlato del mercato del, alla ricerca di un centravanti. Tra i nomi fatti c’è anche quello di Victor. Di seguito le sue parole sull’attaccante del Napoli. «Stiamo pensando alla questione di un attaccante. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo segnato 83 gol in Bundesliga, più di qualsiasi altra squadra. Dimostra che la nostra squadra attuale può segnare molti gol. 150per? Bisogna farsi delle domande. Con queste somme, l’FCdeve ...

