Bayern | Kahn | spendere 150 milioni per Osimhen è un rischio

In un'intervista alla 'Bild', l'ex portiere e ora ad del, Oliver, ammette che la sua società in estate cercherà una punta sul mercato ma non sembra convinto, viste le cifre in ballo, dell'...Oliver, Ceo delMonaco, conferma alla 'Bild' che in estate i bavaresi sonderanno il mercato per sostituire, con un anno di ritardo, Robert Lewandowski. Fra i giocatori accostati al club ...Oliverha parlato del possibile acquisto da parte delMonaco di Victor Osimhen , bomber del Napoli e protagonista dell'incredibile cavalcata scudetto dei partenopei. Sono tanti i rumors che ...

Bayern, Kahn: "150 mln per Osimhen A queste somme sarebbe un grosso rischio" Tutto Napoli

