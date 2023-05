Bayer Leverkusen | Hradecky | «Match di domani con la Roma? Per me rappresenta il punto più alto della carriera»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lukas, portiere del, ha parlato in conferenza stampa in vista deldicontro laLukas, portiere del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Non possiamo che essere entusiasti di giocare una gara come quella di. Per meilpiù. Vogliamo dimenticare la sconfitta di venerdì. Dybala? Il mio lavoro è quello di studiare gli avversari, non solo Dybala. Anche se lui non sarà al 100%, sappiamo che può dare tanto alla sua squadra».

Lukas Hradecky, portiere del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Roma Lukas Hradecky, portiere del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Non possiamo che ...Xabi Alonso, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita all'Olimpico di domani contro la Roma Xabi Alonso, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "..."Ci vediamo domani" . Ci sarà anche Radja Nainggolan domani all' Olimpico per sostenere la Roma nella sfida di Europa League contro il. L'ex centrocampista giallorosso, oggi in forza alla Spal , ha infatti annunciato la sua presenza allo stadio tramite un post Instagram , riscuotendo molteplici attestati di affetto ...

Bayer Leverkusen, Andrich: "Mourinho prova sempre a montare uno show, domani ci saranno delle... Voce Giallo Rossa

Il centrocampista belga assisterà alla sfida tra la sua ex squadra e le “Aspirine” tedesche Tifoso speciale all’Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen, andata di semifinale di Europa League in programma g ...Meno di ventiquattr'ore al primo tempo di una partita che vale una stagione. Mourinho conta i disponibili e sorride per il recupero di Dybala e Wijnaldum. Entrambi si sono allenati in gruppo oggi e po ...