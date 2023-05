Bayer Leverkusen | Hradecky | 'Con la Roma sarà il punto più alto della carriera E su Dybala'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il portiere delLukasha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la: "Non possiamo...

Così il tecnico della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il, in programma domani sera. Si tratta, prosegue Mou, di un match "chiave per ...Questo articolo fa parte dell'inserto di Leggo su Roma -che verrà distribuito govedì 11 aprile allo stadio Olimpico prima della partita delle ore 21 Roma -, è la ...La Roma si prepara per la partita contro il, che vale l'andata delle semifinali di Europa League, terzultimo degli appuntamenti che, in caso di vittoria della finale, assegnano il titolo europeo. Mou rischia perché Paulo Dybala ...

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bayer Leverkusen e di Lukas Hradecky alla vigilia della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen ...Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico in vista del match di domani contro la Roma. Queste le sue parole: "Le sensazioni sono eccezionali, ab ...