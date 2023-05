Mancano poco più di 24 ore alla sfida dell'Olimpico tra Roma eLeverkusen valevole per l'andata delle semifinali di Europa League , gli animi però sono più accesi che mai. A contribuire a elettrizzare la vigilia della gara ci ha pensato anche il ...Le buone notizie avute nella rifinitura alla vigilia delLeverkusen, con Dybala e Wijnaldum in gruppo , non hanno trovato pieno riscontro nelle parole ... Senza di lui dunque, inspazio ......si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro il... A questo punto appare più probabile un inizio in panchina, con l'formato da Abraham e ...

Bayer, l'attacco a Mourinho: "Monta sempre uno show. Pronti alle provocazioni" Corriere dello Sport

ROMA - Dopo la sconfitta subita dall'Inter, che ha complicato la situazione in campionato, la Roma non ha tempo di fermarsi e si prepara a un'altra sfida di cartello all'Olimpico, dove arriva il Bayer ...Europa League. Per i bookie Roma favorita sul Bayer Leverkusen - Dopo la sconfitta subita dall'Inter, che ha complicato la situazione in campionato, la ...