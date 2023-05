(Di mercoledì 10 maggio 2023)si è presentato nell’immediato dopopartita del derby Milan-Inter, il primo round delle semifinali di Champions League. Ecco cosa ha detto a Inter TV pochi istanti fa. LA PRIMA OK – Alessandrosoddisfatto dopo Milan-Inter: «L’avevamocosì. Sapevamo il loro modo di giocare, era importante mettere grande determinazione perché la di là del derby era una semifinale di Champions League. Siamo partiti molto. L’avevamo, sapevamo i loro punti di forza e dovevamo attaccare da subito: abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato tanto contro di loro in questi anni, siamo stati bravi a tenere equilibrio.ile il, abbiamo giocato di squadra e fatto una ...

Difensori: Ampadu, Reca,, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski. Centrocampisti: ... Poi siamo diventati più consapevoli delle difficoltà checreare. Lo Spezia è una squadra che ...... e quelle persone che fino a poco prima non ti conoscevano, improvvisamente nonpiù fare a ... Tutti quelli che, non di rado, provavano a metterti itra le ruote, partivano sconfitti in ...... e quelle persone che fino a poco prima non ti conoscevano, improvvisamente nonpiù fare a ... Tutti quelli che, non di rado, provavano a metterti itra le ruote, partivano sconfitti in ...

Bastoni: «Potevamo fare il terzo e il quarto. Preparata bene» Inter-News.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.03 Ricordiamo che, nell'altra se ...Champions League 2022/23 semifinale di andata pagelle Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan, migliori in campo. Bene Acerbi e Tonali. Diaz e Calabria i peggiori ...