Bastoni | «Milan-Inter | non una rivincita! Una promessa in caso di finale»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 maggio 2023)in una lungavista rilasciata su Prime Video alla vigilia di, ha parlato della semidi Champions League in un derby così sentito. Il difensore ha fatto unaindi. NON UNA RIVINCITA – Alessandroha parlato così in vista diin programma domani: «Ho pensato al derby di Champions League subito dopo aver fatto il terzo gol al Benfica! Il momento più bello della mia vita calcistica è stato quando hanno acceso le torce a San Siro subito dopo la vittoria contro il Benfica. Io e mio papà abbiamo fatto tanti km insieme da Cremona a Bergamo per gli allenamenti. Anche nei momenti più bui dove ho pensato di poter mollare, la mia famiglia mi ha ...