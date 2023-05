“Basta con la guerra con la Francia” Consiglio di Renzi a Meloni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un rapporto, da sempre, complicato. Diventato infuocato negli ultimi giorni per la questione migranti. Un politico che, in particolar modo sulle riforme istituzionali, è tutt'altro che distante dal governo di centrodestra. ''La Presidentenon ha bisogno di suggerimenti. Dopo i primi mesi, a cominciare dal G20 di Bali, ha già sufficiente esperienza internazionale. E poi fatica ad ascoltare gli amici, anche con qualche ragione: figuriamoci gli avversari. Ma alla vigilia del G7 unnon richiesto mi sento di darglielo. Sigli una tregua con Macron, subito. Perché lacon lanon serve a nessuno. Soprattutto: non serve all'Italia''. Parole nette, quelle espresse da Matteoin un articolo apparso questa mattina sulle pagine del quotidiano Il Riformista. ''Nel merito ...

Zuppa di Porro 10 maggio 2023 Nicola Porro

Un rapporto, da sempre, complicato. Diventato infuocato negli ultimi giorni per la questione migranti. Un politico che, in particolar modo sulle ...