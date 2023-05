Basilea | Vogel | «La Fiorentina è una squadra che varia molto tatticamente | avremo poco tempo per attaccare»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Heiko, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con ladi Conference League Heiko, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la. PAROLE – «Domani ci aspettiamo una garadifficile con un avversario tosto. Laè unacheper. Dobbiamo essere coraggiosi e giocare la gara perfetta, essere generosi e mostrare tutto ciò che sappiamo fare credendo in noi stessi. Cabral? Conosciamo Cabral, intanto pensiamo alla gara. Lui è un grande ...

Io sono cresciuto a Roma, ma adesso gioco nele il mio obiettivo è arrivare in finale, e ... Da quando è arrivato misterabbiamo cambiato modulo e modo di difendere, i risultati ci hanno ...Il tecnico del, Heiko, ha parlato alla vigilia del match tra Fiorentina e gli svizzeri, valevole come semifinale d'andata della Conference League 2022/2023 . Ecco le sue parole: 'Ci aspettiamo una ...Commenta per primo La conferenza stampa dell'allenatore del, Heiko, in vista della sfida di Conference League di domani al Franchi contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: 'Per domani ci aspettiamo una partita molto difficile contro un ...

Vogel, conferenza Basilea: "Fiorentina avversario duro. E Cabral..." Tuttosport

Manca sempre meno alla semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Basilea. Appuntamento domani all'Artemio Franchi con start alle ore 21, ritorno invece fissato per giovedì 18 maggio s ...Io sono cresciuto a Roma, ma adesso gioco nel Basilea e il mio obiettivo è arrivare in finale ... Da quando è arrivato mister Vogel abbiamo cambiato modulo e modo di difendere, i risultati ci hanno ...