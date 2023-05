Bari-Reggina | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida decisiva tra due squadre che puntano con decisione ai playoff.si giocherà sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 presso lo stadio San Nicola.: LE(4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Benali, Maita, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira. All. Mignani(4-3-3): Contini, Loiacono, Camporese, Gagliolo, Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara, Strelec, Rivas. All. InzaghiIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 Brescia Vs Pisa:...

Dopo l'errore in Milan - Lazio, quando ha convalidato il gol di Bennacer nonostante la posizione irregolare di Giroud, Rapuano scende in B a fare solo il Var di, resta nel limbo Serra (...SERIE B - 37GIORNATA - 13/05 - ORE 14 Ascoli - Cosenza arbitro: Colombo di Comoarbitro: Minelli di Varese Benevento - Modena arbitro: Ghersini di Genova Brescia - Pisa arbitro: ...Questo week end Rapuano scenderà in serie B , ma soltanto come Var per. Tra le altre designazioni spicca quella di Chiffi per Juventus - Cremonese : 10 le partite dei bianconeri ...

Sono 20 i precedenti giocati in Puglia, dalla IV Serie alla Serie A, tra Bari e Reggina. Bilancio decisamente positivo per i galletti, forti di 10 successi, 5 i pareggi e ...Gianpiero Miele di Nola dirigerà la sfida tra le due promosse Frosinone e Genoa ROMA (ITALPRESS) - Penultima giornata di campionato per la Serie ...