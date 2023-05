Barbara Ronchi | chi è l’attrice di Settembre candidata al David di Donatello?

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è la superlativa attrice italiana,aldi2023 per la sua intepretazione nel film. Scopriamo di seguito alcune curiosità che riguardano la vita privata e professionale dell’artista! Leggi anche: Benedetta Porcaroli, chi èdi 18 regali? Età, ex fidanzato, Riccardo Scamarcio, film, Baby, Achille Lauro, Instagram Presente in...