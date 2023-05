Barbara D’Urso litiga di nuovo con l’ex fedele di Gisella Cardia | “Non mi prendi in giro”

A Pomeriggio 5 , per esempio, la regia è solita sparare il battimani quandointroduce gli ospiti in studio. Stavolta però qualcosa è andato storto, con la stessa Carmelita che ha ...ha veramente esagerato: a Pomeriggio 5 il linguaggio utilizzato è inappropriato per una prima fascia pomeridiana. Scandalo a Mediaset La conduttrice napoletana ha sempre diviso il ...Non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testache in diretta a Pomeriggio 5 rimette al suo posto ...

Barbara D'Urso contro la regia: "Inutili...": clamoroso gelo a Mediaset Liberoquotidiano.it