Barbara d' Urso fa tremare i vertici di Mediaset | il linguaggio della sua trasmissione è eccessivo

(Di mercoledì 10 maggio 2023)d'ha veramente esagerato: a Pomeriggio 5 ilutilizzato è inappropriato per una prima fascia pomeridiana. Scandalo aLa conduttrice napoletana ha sempre diviso il pubblico. C'è chi ne apprezza il suo modo estremamente frizzantino di fare televisione e chi invece proprio non sopporta le sue buste d'orate con gli scandali legate alle ultime novità del gossip. Tutto molto plateale per alcuni telespettatori che preferiscono guardare il programma condotto da Alberto Matano, La Vita in Diretta che, proprio come Pomeriggio 5, inizia con il solo conduttore che tratta argomenti di cronaca ed attualità per poi passare ad argomenti più leggeri in cui sono presenti in studio anche tantissimi ospiti. Sia Alberto Matano, che la conduttrice di, stanno ormai da mesi ...

Non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testad'che in diretta a Pomeriggio 5 rimette al suo posto ...D'è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che ama la sua spigliatezza e il modo in cui coinvolge i telespettatori quando è alla guida dei suoi programmi televisivi. L'ex ...d'lo ha invitato per rispondere alle accuse della portavoce della presunta veggente, secondo cui la sua assistita avrebbe ricevuto delle avance da parte dell'uomo. "Inutili...". La D'...

Barbara d'Urso, parata di vip alla super festa di compleanno: foto e ... Today.it

Ieri è andata in onda, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, Pomeriggio 5 e c’è stato un momento in cui Barbara d’Urso ha sperso le staffe. Vediamo cosa è successo e contro chi ha ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...