Bakhmut | Ucraina avanza Prigozhin ora preoccupa Mosca

(Di mercoledì 10 maggio 2023), 10 mag. (Adnkronos) - A, la città dell'est dell'che da mesi è il fulcro della guerra, la situazione sta cambiando e rischia di capovolgersi. La Russia, e in particolare i mercenari della Wagner, sembrano in difficoltà secondo le news delle ultime ore. Marin, he ha 37 anni, ha perso le elezioni legislative il mese scorso . L'rivendica la riconquista di un'area larga 3 chilometri e profonda 2,6 chilometri grazie ad un'azione che avrebbe inflitto perdite ingenti al nemico. Sull'altro versante del fronte, viene descritto un quadro allarmante. Il capo della Wagner, Yevgeny, afferma che i suoi mercenari rischiano di finire accerchiati a. "A causa della riduzione del personale, la Wagner è stata costretta a cedere i fianchi ai militari. C'è un ...

Un trofeo lungo due chilometri di territorio quello rivendicato dalle forze ucraine, che tornano a parlare di "offensiva" su, teatro della battaglia più feroce della guerra in, dopo giorni di allarme per una possibile caduta della città in mano ai russi. Un fronte mobile, difficile per entrambi gli ......La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 17:49 Kiev: "Liberati oltre 2 chilometri nell'area di" 16:...L'avanzatainizia a far paura alle forze russe. L'ultimo allarme viene proprio dal capo del gruppo ... 'C'è il serio rischio che il gruppo Wagner venga accerchiato aa causa del cedimento ...

(Adnkronos) - A Bakhmut, la città dell'est dell'Ucraina che da mesi è il fulcro della guerra, la situazione sta cambiando e rischia di capovolgersi. La Russia, e in particolare i mercenari della ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Golia russo sta vacillando grazie a Kiev e aiuti LIVE ...