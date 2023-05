Bagni | Giuntoli pensa che il suo operato a Napoli sia finito

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Salvatore, ex calciatore del, è intervenuto a Tele A durante "Si Gonfia la Rete". Queste le sue parole: “Pernon è una questione economica mache il suoqui asia. Inoltre, considerando anche che De Laurentiis ha parlato di Champions, evidentemente le pressioni aumenteranno l’anno prossimo”.

