Avengers | Endgame | Joe Russo mette in guardia contro l' intelligenza artificiale | Dovremmo avere tutti paura

Il film ha il sapore degli addii tanto quanto lo aveva. Non porta a termine nessuna fase, come faceva invece quello, ma chiude una trilogia, un pezzo di carriera e una ...Dopo, è necessario aver guardato solo i primi minuti di Thor: Love and Thunder per seguire la narrazione delle avventure dei Guardiani, non bisogna aver visto tutti gli altri film ...... il personaggio del MCU interpretato da Don Cheadle , e finalmente scopriremo cosa gli è accaduto dopo gli eventi die The Falcon and The Winter Soldier (dove ha fatto un'ultima ...

Joe Russo (co-regista di 'Avengers: Endgame') pensa che le AI ... Comics Universe

Dopo la strana assenza di Nick Fury in Captain America: Civil War e Avengers Endgame, anche Samuel L. Jackson è confuso dalla scelta creativa.A quanto pare Joe Russo non ha ancora dimenticato gli involontari tentativi di Tom Holland di spoilerare il finale di Avengers:Endgame e li ricorda in questo divertente video su TikTok.