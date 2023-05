Autonomia differenziata | Valditara | “I programmi scolastici restano di competenza dello Stato”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Noi abbiamo deciso di intervenire con una vera agenda Sud. Con l'Invalsi e altri esperti abbiamo deciso di intervenire in via sperimentale su 150 scuole nel mezzogiorno. Questo si accompagna altri investimenti, come i tema delle mense, per allungare il tempo pieno". L'articolo .

... ammortizzatori a controllo elettronico, pneumatici a larghezzatra avantreno e ... Secondo noi PREGI >elettrica . La Casa promette tra 82 e 88 km utilizzando solo la batteria. ...Il leader M5S però non rinuncia all'affondo: nel governo c'è, spiega, quella che "ci sembra un'assoluta contraddizione, da un lato vogliono perseguire un progetto dispinta, ...Abbiamo preso con gli elettori un impegno importante sull'e il presidenzialismo. Ci hanno dato un mandato preciso e noi vogliamo proseguire" ha proseguito. "Devono andare di ...

20.40 Schlein:no a uomo/donna soli al comando "Ciò che non vogliamo e a cui non ci prestiamo è l'indebolimento dei pesi e dei contrappesi previsti dalla Costitu- zione,così come non si tocca l'istit ...La campagna della Flc Cgil ha ottenuto importanti risultati anche in regione. Centrato l’obiettivo a livello nazionale per presentare una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare Si è c ...