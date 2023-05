Auto sbanda finendo in una scarpata | donna trasportata in ospedale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla via Nazionale Delle Puglie, nel comune di Prato la Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la qualeva e finiva nellasottostante. Laalla guida di 61 anni originaria di Avellino è rimasta ferita, e i sanitari del 118 intervenuti la trasportavano presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario fare intervenire l’gru dalla sede centrale di via Zigarelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

