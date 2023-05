Aurora | video intervista | «Lottare sempre per i propri diritti | mia musica emozionante | adoro Bruno Lauzi»

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La nostraalla star internazionaleAksnes), sul palco del Concertone del Primo Maggio 2023 con i brani Exists for Love, Cure for Me e Giving into Love, e l’inaspettato amore perVi presentiamo la nostraall’esuberante star internazionaleAksnes), sul palco del Concertone del Primo Maggio 2023 a Roma con i brani Exists for Love, Cure for Me e Giving into Love. Dall’importanza della difesa deialla cura nella scelta delle canzoni da portare a San Giovanni, dalla sua” all’inaspettata passione per. Guarda anche le nostre ...