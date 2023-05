Aulas lascia il Lione | polemico | potente | visionario | ecco chi è stato l' ultimo re di Francia

L'arbitro fischia, rigore per il Lione. È la battuta più in voga tra media e tifosi d'oltralpe che evoca in modo diretto, e con molta ironia, il peso che Jean - Michelha esercitato in 36 anni di regno sul calcio francese. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Commenta per primo Si chiude un'epoca. Jean - Micheldopo trentasei anni la presidenza effettiva dell'Olympique Lionnaise . E pur mantenendo la presidenza onoraria per i prossimi tre anni, chiude di fatto un'avventura nel mondo del calcio ...Dopo 36 anni Jean - Michelha lasciato la presidenza del Lione . Con un comunicato ufficiale, nelle scorse ore, la società francese aveva reso nota la decisione del numero uno di lasciare il suo incarico. Un momento molto ...

Jean-Michel Aulas, lascia Lione l'uomo che ha cambiato il calcio in ... Cronache di spogliatoio

La nuova proprietà del club ha esautorato dopo 36 anni l'uomo che ha portato il club ai vertici europei e ha influenzato il calcio francese come nessun altro ...Si chiude un'epoca. Jean-Michel Aulas lascia dopo trentasei anni la presidenza effettiva dell'Olympique Lionnaise. E pur mantenendo la presidenza onoraria per i prossimi tre anni, chiude di fatto un'a ...