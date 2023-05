Audace Cerignola-Juve Stabia giovedì 11 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

- Juve Stabia sarà visibile in tv : ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno dei gironi dei playoff di Serie C 2022/2023. Scontro ...La Juve Stabia, dopo la conclusione della regular season, si prepara al delicato match in trasferta contro l'. Il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, intervenuto in conferenza stampa,...Nel frattempo la juve stabia si prepara al primo turno playoff contro l'in programma giovedi alle 20.30 al 'Monterisi' mentre la Gelbison, forte dell'1 - 0 dell'andata contro il ...

Audace Cerignola-Juve Stabia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports Canale tv, diretta streaming, formazioni della ... Goal Italia

Le ultime da Cerignola e da Castellammare di Stabia, previsti 400 tifosi al seguito , dove seguire la gara in Tv e le probabili formazioni.Il direttore sportivo traccia un bilancio sulla stagione della Juve Stabia a poche ore dalla sfida playoff contro l'Audace Cerignola ...