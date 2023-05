...difendere e di essere "pronto a rispondere alla comunità nazionale in piena trasparenza" l'ex premier Giuseppe Conteoggi a Brescia, come l'ex ministro Roberto Speranza, per l'...Sono attesi a Brescia per questo pomeriggio Roberto Speranza e Giuseppe Conte. L'ex ministro della Sanità e l'ex premier sono infatti stati convocati palazzo di Giustizia per essere interrogati dal ...Entrambi si trovano in carcere in attesa di convalida edi garanzia. L'operazione ... hannoquasi due ore che il 46enne uscisse per poi bloccarlo. Nel baule della macchina c'era ...

Atteso l’interrogatorio di Conte e Speranza a Brescia La Sicilia

Brescia, 10 mag. (Adnkronos Salute) – Sono attesi a Brescia nel primo pomeriggio l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e l’ex premier Giuseppe Conte che dovranno essere interrogati dal tribunale ...Ha sempre rivendicato la correttezza del suo operato e qualche giorno fa ha dichiarato di volersi difendere e di essere "pronto a rispondere alla comunità nazionale in piena trasparenza" l'ex premier ...