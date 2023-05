ATP Roma 2023 oggi | orari mercoledì 10 maggio | ordine di gioco | programma | tv | italiani in campo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giornata praticamente fuori dall’ordinario, quella cheoffrirà con gli Internazionali d’Italiaal secondo giorno di competizione per quanto riguarda il torneo WTA 1000 e al primo in termini di Masters 1000 ATP. Numerosissime le presenze italiane, ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio più ampio. LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MURRAY LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-RUS LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-RINDERKNECH LA DIRETTA LIVE DI ERRANI-PAVLYUCHENKOVA LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-DAVIS Due gli uomini che debutteranno. Se per Flavio Cobolli c’è il francese Arthur Rinderknech, è inevitabile che sul centrale ci vadano Fabio Fognini e Andy Murray, con lo slot della collocazione serale sul Centrale. In chiave femminile tornano sulpiù importante Sara Errani, che qui ha vissuto tante belle cose, e Camila Giorgi. C’è anche Lucia ...

L'80esima edizione del torneo maschile del circuitoMasters 1000 di tennis sarà live su due ... Averrà realizzata anche una nuova puntata di "Tennis Deejay" con Melissa Satta , in onda da ...L'80esima edizione del torneo maschile del circuitoMasters 1000 di tennis sarà live su due ... Averrà realizzata anche una nuova puntata di 'Tennis Deejay' con Melissa Satta , in onda da ...Masters 1000 diche consegnerà automaticamente il primato del rankingad Alcaraz, distante soli cinque lunghezze dal campione in carica Novak Djokovic che di punti non potrà guadagnarne. Che ...

ATP Roma, qualificazioni: rimonte vincenti e main draw per Cobolli e Napolitano Ubitennis

Jannik Sinner si prepara per il suo esordio negli Internazionali d'Italia 2023. I campi del Foro Italico ospiteranno, a partire da oggi, i match del tabellone principale maschile e l'altoatesino, in q ...La Grand Stand Arena di Roma, oggi, mercoledì 10 maggio, vedrà protagonisti il transalpino Richard Gasquet ed il cinese Yibing Wu nel secondo incontro dalle ore 11.00: si tratta del primo match del to ...