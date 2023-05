ATP Roma 2023 | Lorenzo Sonego | “Qui il pubblico è sempre magnifico | voglio dare il massimo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mancameno all’esordio diagli Internazionali d’Italia. L’italiano classe 1996, che come miglior risultato al Foro Italico vanta la semifinale raggiunta nel 2021 (il classe 1996 fu poi sconfitto da Novak Djokovic in tre set), giocherà domani il suo primo match di quest’anno davanti aldi casa contro il francese Jeremy Chardy (n.591 del ranking): in palio ci sarà il secondo turno contro il giapponese Yoshihito Nishioka (testa di serie n.25). “Ilqui ti dàqualcosa in più e io proverò a farmi ricor– ha affermatodavanti ai microfoni del “Corriere dello Sport” prima del suo debutto a-. Quando sono qui mi viene dail ...