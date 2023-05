ATP Roma 2023 | Fognini si prende la notte del Foro Italico | avanti anche Wawrinka | out Gasquet

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si è conclusa la prima giornata degli Internazionali d’Italia in campo maschile. Aldigià due debutti azzurri: si passa dalla sconfitta di Flavio Cobolli contro il francese Arthur Rinderknech al gran bel successo di Fabiocontro Andy Murray che porta il ligure5-4 negli scontri diretti con lo scozzese. Oltre a questi due risultati tricolori, da segnalare l’esordio vincente di Stan: per lo svizzero 6-4 6-2 nei confronti del bielorusso Ilya Ivashka. Si conosce l’avversario di Jannik Sinner: è Thanasi Kokkinakis, benché l’australiano debba faticare ben poco visto il prematuro ritiro dello spagnolo Jaume Munar. ATP, Fabiotorna ad esultare al...

Un Fabio Fognini in versione extralusso batte dopo quasi tre ore di battaglia Andy Murray e si regala il 2° turno agli Internazionali d'Italia, facendo impazzire il Centrale. Finisce invece subito la ...Photo credits: @InteBNLd'Italia (Twitter)...lo misero in campo quando c'era una finale di Coppa Italia sempre con l'Inter (forse con la Juve) - Cocciaretto aveva raggiunto Jasmine Paolini al secondo turno ( "La prima volta per me qui ae ...

ATP Roma: sarà Kokkinakis il primo avversario di Sinner. Wawrinka e Gasquet, sorti opposte per i veterani Ubitennis

Fabio Fognini ha scaldato il pubblico del Foro Italico di Roma, sconfiggendo Andy Murray in un match da brividi valido come primo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, che sta parte ...L'altoatesino ha scoperto quale sarà il primo avversario che si presenterà sul proprio cammino: si tratta dell'australiano Thanasi Kokkinakis, che ha approfittato del ritiro durante il primo set dello ...