ATP Roma 2023 | Fabio Fognini torna ad esultare al Foro Italico | Murray si inchina come sei anni fa

(Di mercoledì 10 maggio 2023)adin un 1000, e non poteva non farlo avanti al pubblico amico di. Sul Pietrangeli il ligure si è portato a casa una sfida dall’antico sapore d’élite contro Andy, eseifa, sempre al primo turno degli Internazionali, il copione è lo stesso, una vittoria azzurra. Stavolta ci vogliono tre set, chiusi sul 6-4 4-6 6-4, e quasi tre ore di partita, maesce con le braccia al cielo e si regala la sfida con Miomir Kecmanovic al secondo turno. Sin dai primi momenti si capisce che la sfida avrà un non so che di agonico. Probabilmentenon è al 100%, poiché rispetto al solito cerca costantemente la palla corta: già nel primo gioco deve salvare cinque palle break, ...

ATP Roma: sarà Kokkinakis il primo avversario di Sinner. Wawrinka e Gasquet, sorti opposte per i veterani Ubitennis

