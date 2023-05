ATP Roma 2023 | chi è il prossimo avversario di Fabio Fognini? Precedenti e ranking

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ha scaldato il pubblico del Foro Italico di, sconfiggendo Andy Murray in un match da brividi valido come primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista ligure, che sta partecipando al Masters 1000 digrazie a una wild card, ha avuto la meglio in tre set, offrendo alcuni lampi degni dei giorni migliori. L’attuale numero 130 delATP ha avuto la meglio sul numero 42 al mondo e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale. Il nostro portacolori tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 30 del tabellone che ha goduto di un bye al primo turno. In palio la qualificazione ai sedicesimi di finale, da disputare teoricamente contro il danese Holger Rune ...

Un Fabio Fognini in versione extralusso batte dopo quasi tre ore di battaglia Andy Murray e si regala il 2° turno agli Internazionali d'Italia, facendo impazzire il Centrale. Finisce invece subito la ......lo misero in campo quando c'era una finale di Coppa Italia sempre con l'Inter (forse con la Juve) - Cocciaretto aveva raggiunto Jasmine Paolini al secondo turno ( "La prima volta per me qui ae ...Sono arrivato ala scorsa domenica, ho trascorso due giorni a Madrid con la mia famiglia dopo ... Il russo si è infine soffermato sulla decisione presa dall'nei confronti di molti tornei. "...

ATP Roma: sarà Kokkinakis il primo avversario di Sinner. Wawrinka e Gasquet, sorti opposte per i veterani Ubitennis

Fabio Fognini ha scaldato il pubblico del Foro Italico di Roma, sconfiggendo Andy Murray in un match da brividi valido come primo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, che sta parte ...Andy Murray (ATP 42) ha già dovuto salutare il Masters 1000 di Roma dove si è dovuto inchinare a Fabio Fognini (130) per 6-4 4-6 6-4.