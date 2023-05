Atletica | Marcell Jacobs debutta in Marocco! Anticipata la sfida con Kerley | quando corre il Campione Olimpico?

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ha svelato la data del proprio debutto stagionale. Ildei 100 metrirà sulla sua distanza prediletta il prossimo 28 maggio a Rabat (Marocco), dove andrà in scena la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il velocista lombardo sarà la grande stella del Meeting International Mohammed VI d’athletisme insieme allo statunitense Fred. L’attesissimatra l’azzurro e ildel Mondo era già stata annunciata per il Golden Gala del 2 giugno a Firenze, ma così saràdi qualche giorno. Dopo i battibecchi delle ultime settimane sui social, il testa a testa si materializzerà in Nord Africa e nel mezzo ci ...

Adesso è ufficiale: Marcell Jacobs aprirà la sua stagione all'aperto il prossimo 26 maggio nella tappa della Wanda Diamond League che si terrà a Rabat e che andrà in diretta su Sky e su Now. La Federazione mondiale di atletica, ha parlato ai Laures Award in merito ai botta e risposta via social e non solo, tra l'americano Fred Kerley e l'italiano e campione olimpico Marcell Jacobs. Marcell Jacobs contro Kerley, la sfida tanto attesa alla fine si materializza. Ieri è arrivato l'annuncio da parte della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera: Marcell Jacobs e Fred Kerley saranno sui blocchi del Golden Gala Pietro Mennea il 2 giugno sera (ore 21.39) allo stadio Ridolfi di Firenze, sede della terza tappa della Diamond

Marcell Jacobs ha svelato la data del proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri correrà sulla sua distanza prediletta il prossimo 28 maggio a Rabat (Marocco), dove andrà in scena la seconda tappa della Diamond League. 16 agosto 2022-28 maggio 2023: saranno passati 285 giorni dall'ultima volta di Marcell Jacobs sui 100 metri, la finale (dominata) agli Europei di Monaco di Baviera della scorsa estate.