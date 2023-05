Atletica | Jacobs debutta nei 100 metri a Rabat | saranno passati 285 giorno dall’ultima gara a Monaco

(Di mercoledì 10 maggio 2023) 285 giorni dopo, Marcelltornerà a correre i 100in unaufficiale: 16 agosto 2022-28 maggio 2023, queste le due date. A poco meno di un anno dalla finale (dominata) agli Europei didi Baviera della scorsa estate. Il velocista italiano ritornerà in pista al Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, nella seconda tappa della Wanda Diamond League. Qui troverà il campione del mondo Fred Kerley (Usa), insieme al connazionale Trayvon Bromell, vincitore del ‘diamante’ lo scorso anno. E poi ancora il keniano Ferdinand Omanyala ed il campione olimpico dei 200 Andre De Grasse (Canada). Appena Cinque giorni dopo la super sfidavs Kerley si sposterà in Italia, a Firenze, in un Golden Gala Pietro Mennea che si annuncia entusiasmante. SportFace.

Adesso è ufficiale: Marcellaprirà la sua stagione all'aperto il prossimo 26 maggio nella tappa della Wanda Diamond League che si terrà a Rabat e che andrà in diretta su Sky e su Now.

È ufficiale la data del debutto stagionale all'aperto del campione olimpico e primatista europeo Marcell Jacobs: sarà a Rabat, domenica 28 maggio, al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, ne ...Marcell Jacobs ha svelato la data del proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri correrà sulla sua distanza prediletta il prossimo 28 maggio a Rabat (Marocco), dove andrà in scena ...