Atletica | Andy Diaz | “La priorità è mantenere alto il mio livello”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) In attesa di chiudere il cerchio. Il 5 maggio non verrà ricordato solo per Alessandro Manzoni o per questioni calcistiche, ma anche perché perè stata la prima gara da cittadino italiano, seppur in attesa del via libera da World Athletics per indossare la maglia azzurra in vista delle competizioni internazionali. Nella prima tappa della Diamond League, a Doha (Qatar), il fenomenale italo-cubano del striplo è sceso in pedana, trovando la misura di 17.80 metri con un vento favorevole di 2,6 m/s, oltre il limite di 2 m/s che consente l’omologazione del risultato. Una prestazione che gli avrebbe permesso di migliorare il record italiano di 17.60 ottenuto dal suo tecnico Fabrizio Donato 23 anni fa, tuttavia il vento non gli ha regalato questa soddisfazione. L’appuntamento, però, sembra solo rimandato, precisato che la FIDAL ...

