(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'è praticamente salvo e può già iniziare a programmare la prossima stagione in Serie A. Il direttore sportivo...

Salerno . Cancellare in frettaper arrivare pronti alla sfida di sabato contro l'. Paulo Sousa lo ha ribadito alla ripresa, chiedendo massimo impegno e concentrazione ai suoi calciatori. Il passo falso in terra ...Salernitana -- Sabato 13 maggio ore 15.00 Piccinini Mokhtar - Palermo Iv: Camplone Var: ... Zufferli Var: La Penna Avar: Nasca Sampdoria -- Lunedì 15 maggio ore 20.45 Feliciani De ...SALERNITANA -Sabato 13/05 h. 15.00 PICCININI MOKHTAR " PALERMO IV: CAMPLONE VAR:... ZUFFERLI VAR: LA PENNA AVAR: NASCA SAMPDORIA "Lunedì 15/05 h. 20.

Atalanta-Empoli: già deciso il futuro di Cambiaghi Calciomercato.com

Da Spalletti a Giuntoli, passando per Kim e Osimhen. I 25 giorni che separano il Napoli dalla fine del campionato sembrano destinati a ruotare intorno alle voci sul futuro di alcuni dei principali pro ...La dirigenza dell’Atalanta è già al lavoro per rinforzare la squadra e ritoccare il reparto d'attacco. Muriel e Zapata infatti hanno già 32 anni e tanto bisogno di un erede che probabilmente non sarà ...